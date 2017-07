População tenta saquear carga de carne congelada após acidente em Quitandinha

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 21/07/2017

De acordo com o policial rodoviário federal Baron, mais de 300 pessoas se aglomeram no local

Compartilhar no Facebook

O tombamento de um caminhão carregado com carne congelada no quilômetro 171 da BR-116, em Quitandinha, interdita parcialmente a pista sentido norte na manhã desta terça-feira (18). A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para evitar o saqueamento da carga.

De acordo com o policial rodoviário federal Baron, mais de 300 pessoas se aglomeram no local. “Até o momento eles estão respeitando e não saquearam a carne, pois a viatura da equipe está lá fazendo a segurança”, informou. A equipe aguarda a chegada da empresa responsável pela carga para realizar o transbordo.

O acidente aconteceu após o condutor perder o controle do caminhão. “A informação é que a roda do veículo entrou na canaleta feita para escorrer a água da rodovia, levando ao tombamento”, explicou Baron. Ninguém ficou ferido.