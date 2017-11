Posto de atendimento do Detran é inaugurado em Quitandinha

O posto do Detran no município foi conquistado através de uma solicitação da prefeita Maria Julia, que com articulação do deputado Francisco Buhrer, foi autorizado pelo Governo do Estado

A partir de agora, moradores do município de Quitandinha, contam com serviços de veículos no posto de atendimento do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran). A nova unidade do Detran foi inaugurada pela prefeita Maria Julia, acompanhada do deputado Francisco Buhrer e do secretário de estado de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho na última quarta-feira.

O posto do Detran no município foi conquistado através de uma solicitação da prefeita Maria Julia, que com articulação do deputado Francisco Buhrer, foi autorizado pelo Governo do Estado. “O Detran em Quitandinha é um grande avanço. Nossa população não irá precisar mais se descolar até Rio Negro ou Curitiba”, disse a prefeita.

Os serviços disponibilizados no posto serão os mesmos feitos pelo Detran-PR relacionados à área veicular, tais como: vistorias de veículos, decalques, registros, alteração de dados dos veículos, consulta de débitos, emissão de extratos, multas, transferências, regularização de documentação e outros serviços veiculares diversos, exceto relacionados às carteiras de habilitação (CNH).

Também participaram da solenidade de inauguração, os vereadores Amilton, João Purungo, Loir e Marcos Boca.