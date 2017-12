Prefeitura de Quitandinha zera fila de espera por exames laboratoriais

Recentemente, para acabar com a fila de espera por exames laboratoriais, a prefeiura investiu R$ 70 mil em cota para resolver o problema, somando um recurso total no ano de mais de R$ 309 mil em exames laboratoriais.

A prefeitura de Quitandinha zerou a fila de espera para exames laboratoriais, como sangue, urina, colesterol, glicose e enzima hepática. A demora na realização deste tipo de exame era uma das queixas mais comuns entre os moradores que usam a rede pública de saúde e zerar a fila, era uma das promessas da gestora.

O resultado é o reflexo da medida adotada já no início do ano, com investimentos no setor de marcação de exames laboratoriais patológicos, que somava uma fila de aproximadamente 500 guias a espera do atendimento.

Recentemente, para acabar com a fila de espera por exames laboratoriais, a prefeita investiu R$ 70 mil em cota para resolver o problema, somando um recurso total no ano de mais de R$ 309 mil em exames laboratoriais. Parte do dinheiro investido foi de recursos próprios do município e também de recursos vinculados do estado.

A prefeita Maria Julia destacou que zerar a fila de espera foi uma evolução e uma grande conquista. “Essa era uma meta que buscávamos em nossa gestão. Queremos dar respostas efetivas à população, principalmente, na área da saúde”, disse.

O secretário municipal de Saúde, Sergio Carvalho, conta que agora o procedimento para a realização de exames está mais rápido e existe um controle mensal para evitar filas. “Atendendo um pedido da prefeita, estamos dando uma resposta mais efetiva nos processos para exames laboratoriais, através de um controle mensal, evitando fila de espera”, explicou.