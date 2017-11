Quitandinha lança programa de distribuição de alevinos e agricultores já podem se inscrever

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 28/11/2017

A Prefeitura de Quitandinha, através do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, anunciou nesta semana o programa de distribuição de alevinos. Os pedidos podem ser feitos na secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente até o dia 11 de dezembro.

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Jeferson Wojcik, explica que o programa é pioneiro no município, possibilitando os agricultores comprarem os peixes com um valor bem menor do que é comercializado. “É um programa de incentivo a piscicultura, que possibilitará uma alternativa de renda ao pequeno produtor”, explicou.

Jeferson ainda explica que os valores serão menores porque a Prefeitura irá subsidiar o transporte dos peixes, que vem da cidade de Timbó-SC. Um dos exemplos é o milheiro da tilápia, que custará R$ 240 aos agricultores cadastrados.

Os alevinos são do tipo 2, de tamanhos entre 5 cm e 7 cm, das espécies: tilápia gift, carpa capim, campim juvenil, carpa cabeça grande, carpa prateada, carpa húngara, carpa colorida, carpa colorida juvenil, jundiá cinza, jundiá rosa, pacu, tambacu, tambatinga, cat fish, lambari/piava, surubim pintado, dourado, matrinxã e cascudo.

A entrega dos alevinos já está programada para o dia 15 de dezembro às 10 horas, na secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (41) 3623-1156.