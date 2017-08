O Sesc Paraná está contratando profissionais para a nova unidade da instituição em Rio Negro. As vagas são para assistente administrativo, assistente técnico administrativo, orientador de atividades, auxiliar de alimentação, técnico de manutenção e técnico em atividades. No total estão sendo ofertadas 19 vagas sendo uma para PCD.

O edital para o processo seletivo pode ser retirado no site do SESC Paraná. As inscrições também são através do site.