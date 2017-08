Alunos da escola Ana Zornig visitam a Rádio Difusora de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

No dia 02 de agosto, alunos da Escola Municipal Ana Zornig, do 2º Ano B da professora Vimara Aparecida de Campos, tiveram a oportunidade de fazer uma participação na radio difusora de Rio Negro, plantando uma sementinha de conscientização aos ouvintes sobre a preservação do meio ambiente, divulgando frases escritas pelos alunos, e recitando uma poesia da autora Leila Maria Grillo.

Entre as diversas atividades realizadas sobre meio ambiente, os alunos estão super empolgados, responsáveis e com autonomia para proteger o nosso planeta, incentivando que cada um faça a sua parte em beneficio do planeta, protegendo a vida.