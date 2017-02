Câmara de Rio Negro anuncia horário de funcionamento das comissões permanentes

Compartilhar no Facebook

Na sessão ordinária do último dia 7 (terça-feira) na Câmara de Vereadores de Rio Negro foi anunciado o dia e horário que acontecerá às reuniões das comissões permanentes naquela casa de leis.

As comissões são órgãos importantes e técnicos criados pelo regimento interno da Câmara e constituídos de vereadores. Elas tem a finalidade de discutir e votar as propostas de leis que são apresentadas à Câmara.

Com relação a determinadas proposições ou projetos, essas comissões se manifestam emitindo opinião técnica sobre o assunto, por meio de pareceres, antes do projeto de lei ser levado ao plenário. Destacando que a reunião das comissões são publicas, qualquer cidadão pode acompanhar os seus trabalhos.

Cada Câmara de Vereadores decide através de seu regimento interno o número de suas comissões, bem como os assuntos que cada uma vai tratar e o número de membros.

A Câmara de Rio Negro possuí cinco comissões permanentes – comissão de legislação, justiça e redação; comissão de finanças e orçamento; comissão de agricultura, indústria e comércio; comissão de obras e serviços públicos; e comissão de educação, saúde e assistência social.

Já em Mafra são seis – comissão de constituição, legislação e justiça; comissão de finanças, orçamento, tributação e fiscalização; comissão de educação, ciência, comunicação, cultura, desporto, saúde pública e assistência; comissão de transporte, tecnologia, informática, obras públicas e urbanismo; comissão de agricultura, meio ambiente, indústria comércio e turismo; e comissão de defesa do consumidor e direitos humanos. Em ambas as Câmaras o número de membros nas comissões é de três – presidente, vice-presidente e relator.

As comissões permanentes da Câmara de Rio Negro funcionam toda a segunda-feira em horários diferentes: a de obras e serviços públicos às 17h, a de finanças e orçamento às 17h30min, a de legislação, justiça e redação às 18h, a de educação, saúde e assistência social às 18h30min e a de agricultura, indústria e comércio às 19h30min. As reuniões são sempre na sala de reuniões.

Em Mafra não tem nenhum anúncio quanto ao dia e horário de funcionamento das comissões, bem como o local de suas reuniões.

Temos que apontar que a divulgação do horário e dia que acontecem as reuniões das comissões faz parte do preceito da transparência e moralidade exigida dos órgãos públicos.

MEMBROS

Comissão de Legislação, Justiça e Redação

Presidente: Rodrigo Otávio Gondro

Vice-Presidente: Sidney Itamar Wolter

Membro: Odair Pereira

Comissão de Finanças e Orçamento

Presidente: Gari Vinicio Kiatkoski

Vice-Presidente: Elcio Josué Colaço

Membro: Luiz Lourenço Pimentel Neto

Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio

Presidente: Elcio Josué Colaço

Vice-Presidente: Mauricio Valério

Membro: João Alves

Comissão de Obras e Serviços Públicos

Presidente: Luiz Lourenço Pimentel Neto

Vice-Presidente: Gari Vinicio Kiatkoski

Membro: João Alves

Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social

Presidente: Sidney Itamar Wolter

Vice-Presidente: Mauricio Valério

Membro: Odair Pereira