Cerimônia marca fundação de novo Rotary Club em Rio Negro

Na noite desta última quinta-feira (27), aconteceu a cerimônia de Fundação e posse da diretoria do novo Rotary Club Rio Negro Riomafra.

O evento aconteceu na sede da OAB Paraná subseção Rio Negro e contou com a presença de inúmeras autoridades Rotárias, civis e militares, a solenidade foi presidida pelo governador distrital Armando Zoccola Filho do Distrito 4730.

A diretoria está assim composta: Vilmar Rezende Fritschy – Presidente; Mario Gonçalves Junior – Vice Presidente e Secretário; Valmir Perretto – Tesoureiro; Afonso Rinaldo Treml – Diretor Administrador; Giancarlo Perretto – Protocolo; Monica Nunes de Abreu – Diretora de Fundação Rotária; Anna Paula Kuhl Alves – Diretora de Projetos Humanitários, Elmo Dietrich – Diretor do Quadro Associativo (DQA).

“Trabalhar em prol de nossas comunidades, buscando sempre dar de si antes de pensar em si” é o lema que o Presidente Vilmar Fritschy defende no Clube, que já inicia as atividades com 24 membros.

Apadrinhados pelo Rotary Club de Araucária (PR), o RC Riomafra irá trabalhar em constante parceria com as demais entidades e clubes de serviço dos municípios de Rio Negro, Mafra e região, sempre em busca de melhorar a vida das pessoas inseridas nessas comunidades.

Fonte: Agência Comunicarlo

Fotos: Divulgação/Rotary RN Riomafra