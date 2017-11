Confira a programação da XIII Festa da Colonização em Rio Negro

No dia 15 de novembro acontece a grande festa, com feira de artesanato, feira da agricultura familiar, feira da lua, exposições, desfile das etnias, encontro de carros, brincadeiras para as crianças com camarim de pintura

Segundo informações do executivo rionegrense, já está com tudo pronto para a XIII Festa da Colonização em comemoração aos 147 anos de Emancipação Política de Rio Negro. Serão eventos turísticos, esportivos, religiosos, culturais e de lazer durante toda a semana de comemoração.

A programação inicia no dia 10 de novembro, com a Sessão Solene da Câmara de Vereadores de Rio Negro.

No dia 11 de novembro, acontece o ‘Jantar Dançante da Colonização e do Agricultor’, na Sociedade Agricultura União Fuchs, às 19h30min. O evento será animado pelo grupo Novidade Velha, que apresentará músicas tradicionais. A alimentação contará com comidas típicas, ao som de boa música e apresentações culturais. Na ocasião também serão homenageados os produtores rurais destaques no município, além de contar com o concurso Miss Comunidades Rurais.

No dia 12 de novembro acontece o MTB Noturno da Colonização, uma pedalada de aproximadamente 25 quilômetros pelo interior rionegrense. Em breve as inscrições estarão disponíveis pela internet.

No dia 14 de novembro, véspera de feriado, está programado o IV Adora Rio Negro, um dos maiores eventos gospel da região, que terá como show principal a banda ‘Filhos do Homem’.

E no dia 15 de novembro acontece a grande festa, com feira de artesanato, feira da agricultura familiar, feira da lua, exposições, desfile das etnias, encontro de carros, brincadeiras para as crianças com camarim de pintura. Neste dia também acontece a 3ª Corrida Rústica da Colonização, com percursos de 5 km e 10 km. A concentração inicia às 7h, com largada prevista para às 8h. As inscrições devem ser feitas pelo site www.ticketagora.com.br

O tradicional almoço típico com costela fogo de chão, carneiro e churrasco, também estará disponível, além de completa praça de alimentação e bebidas.

A data será animada por diversas bandas locais e para encerrar a 13ª edição da Festa da Colonização em Rio Negro acontece o grande show nacional com a dupla Zé Henrique e Gabriel.