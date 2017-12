Encontro do projeto “Monge João Maria – O Monge do Paraná” é realizado em Rio Negro

A cidade de Rio Negro sediou na última quinta-feira (07), o encontro do projeto “Monge João Maria – O Monge do Paraná”. A reunião foi realizada no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral, anexo a prefeitura.

A reunião teve como objetivo estreitar laços e discutir a implantação de um Roteiro Turístico, acompanhando a trajetória do Monge João Maria no Estado. O município de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, já participou de diversas reuniões sobre o projeto e estará integrando o Roteiro, assim que concluído. Rio Negro também é responsável pela elaboração do Artesanato característico do Roteiro, já realizou uma série de pesquisas sobre a passagem do Monge no município, possuíndo um grande potencial de atuação neste projeto.

Em seguida o grupo almoçou no Kantinho do Paraíso Aventuras, propriedade integrante do Turismo Rural de Rio Negro. A programação também contou com visita ao ‘pocinho’ de João Maria e a cruz do Monge, registrada nas lendas rionegrenses. O encontro contou com representantes de diversas cidades do Estado, além da equipe técnica e do diretor cultural da Paraná Turismo, Hardy Guedes.