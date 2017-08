Escola Inácio Schelbauer promove palestras e teatro sobre educação familiar e escolar

O evento foi em homenagem aos 25 anos da Escola Municipal vereador Ricardo Nentwig e para encerrar o projeto PDE denominado “Atribuições da família e da escola em função do desenvolvimento integral do educando”

A Escola Estadual Inácio Schelbauer realizou importante palestra, ministrada pela psicopedagoga professora Kelly Crhistina Costa Oliveira Lukasinski, e pelo sensacional teatro apresentado pelo Grupo Teatral São José do Imbuial, com a peça: “TV na Roça”. O tema abordado pelas palestras e pelo teatro destacou a suma importância da educação familiar e escolar efetivada com qualidade para o desenvolvimento integral (caráter, personalidade, cognição, cidadania, respeito, aprendizagem etc.) dos educandos.

O evento aconteceu na última sexta-feira, dia 28/07/2017 em homenagem aos 25 anos da Escola Municipal vereador Ricardo Nentwig e para encerrar o projeto PDE denominado “Atribuições da família e da escola em função do desenvolvimento integral do educando”, efetivado pelo professor pedagogo Reginaldo Rodrigues da Luz da escola Inácio Schelbauer.

As escolas Ricardo Nentwig e Inácio Schelbauer, em nome de ambas as direções, professora Andréia, pedagogo professor Reginaldo, professora Jocélia e da pedagoga professora Eva, agradecem a participação da comunidade escolar (pais ou responsáveis, professores(as), funcionários(as), alunos(as), autoridades e comunidade em geral), que contribuíram direta ou indiretamente para a realização do projeto e do evento!