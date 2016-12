Escolinha de futebol UFC Circo Social realiza torneio interno em homenagem a Silvio Hellinger

A escolinha de futebol UFC – Um Futuro Craque (No esporte e na vida!), que é apoiada pelo projeto Circo Social em Rio Negro, realizou neste domingo (18) o seu torneio interno para promover a confraternização e comemoração pelo trabalho realizado em equipe durante todo o ano de 2016. O torneio também teve como objetivo homenagear o esportista rionegrense Silvio Hellinger, que faleceu aos 53 anos de idade no ano de 2013.

Silvio Hellinger foi um grande incentivador do esporte para os jovens durante muitos anos em Rio Negro. Sempre esteve envolvido no esporte local e atuou como professor voluntário em escolinhas de futebol. “Me inspirei muito no Silvio para começar esse trabalho. Quando jovem, joguei pelos times dele durante oito anos, aproximadamente”, comenta Alex Prado, professor voluntário na escolinha UFC.

Participaram do torneio aproximadamente 30 atletas. Houve premiação para os três primeiros times colocados. Para a realização do evento, a escolinha contou com a colaboração da loja Planeta Esporte, que doou as medalhas personalizadas para a premiação. O Supermercado Belem de Rio Negro colaborou doando refrigerantes e salgadinhos. E a loja Big Passo Calçados do centro de Mafra doou pares de chuteiras. Todos os atletas e coordenadores da escolinha agradecem aos apoiadores e amigos que vem colaborando cada vez mais com o projeto.

A escolinha de futebol UFC atua em parceria com o Circo Social, fazendo do esporte uma ferramenta para ascensão social de crianças e jovens, em busca de uma melhor integração com a sociedade.

Atuando há mais de três anos, a escolinha atende gratuitamente no bairro Alto, em Rio Negro, aproximadamente 60 crianças e adolescentes entre 8 e 18 anos. As atividades são realizadas aos domingos pelo professor Alex Prado. As aulas ocorrem na quadra de esportes do Centro da Juventude, que é cedida pela prefeitura de Rio Negro.

Após a pausa para o período de fim de ano, os treinamentos na escolinha UFC retornarão no dia 8 de janeiro.

Como participar

Todos que desejam praticar o futebol com o objetivo de ser um futuro craque no esporte e na vida estão convidados a participar da escolinha. Todas as informações podem ser obtidas através do contato direto com o professor Alex Prado: (47) 98419-6371.