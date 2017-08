Igreja Luterana de Rio Negro comemorou 128 anos de evangelização

Celebrando o agir de Deus no passado e comprometendo-se com a missão de Deus no futuro

No belo domingo de sola do dia 23 de julho de 2017 a comunidade Luterana de Rio Negro (PR) celebrou com Culto de Ação de Graças a fidelidade e a misericórdia de Deus que a sustentou na edificação de comunidade cristã em Rio Negro, Mafra e Itaiópolis ao longo de 128 anos.

As palavras de saudação, gratidão e encorajamento de lideranças da comunidade como as do presidente da comunidade de Rio Negro Mauro Grimm, as palavras do presidente da Paróquia Ernani Kvitschal, bem como as palavras do vice-presidente do Sinodo Norte Catarinense Eloi Witt destacaram com alegria, louvor a Deus, e gratidão e reconhecimento as muitas gerações de famílias evangélicas-luteranas de vários Presbitérios, de ministros (as) ordenados, de lideranças de grupos e setores de trabalho que marcaram a vida e a missão desta comunidade com sua participação, seus dons e sua dedicação no serviço do Reino de Deus em Rio Negro e região com fidelidade ao Evangelho, com clareza de identidade confessional luterana e com compromisso e visão missionária ao longo de 128 anos de história, perseverança e testemunho cristão.

Os belos hinos compartilhados pelo Coral Luterano (regido por Egon Werner), simbolizaram que o louvor a Deus compartilhado pelo Coral Luterano já tem mais de 70 anos de serviço no canto e música na comunidade e paróquia de Rio Negro.

A pregação de Culto compartilhada pelo Pároco Pastor Jairo Menezes dos Santos destacou o conteúdo de Efésios 4:15 quando o apóstolo Paulo encoraja os irmãos da Comunidade de Éfeso “Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo”. Palavras significativas e desafiantes também para a Comunidade de Rio Negro continuar seguindo a Jesus Cristo (a Verdade) em amor (fraternal e diaconal), expressando na comunhão (como parte do Corpo do qual Cristo é a cabeça) sua tarefa missionária de buscar crescimento saudável na evangelização, edificação de comunidade, na celebração do louvor a Deus, na prática da diaconia em sintonia com o Plano de Ação Missionário da IECLB.

Após a celebração do culto os participantes reuniram-se em frente ao templo para inauguração oficial do totem (de identificação contendo o símbolo da IECLB, o nome da comunidade local, a data de fundação da comunidade de rio Negro e o horários dos cultos. Além da foto da comunidade reunida, também foi feita uma foto com os integrantes do Presbitérios presentes nesta ato festivo!

Ao meio dia as famílias se reuniram no Centro Comunitário para um suculento almoço com churrasco, acompanhamentos diversos bolo de aniversário e café. Quase 200 pessoas participaram do almoço comunitário, refeição carinhosamente preparada por lideranças da comunidade.

Neste mesmo dia 23 de julho na parte da manhã enquanto a parte da Comunidade de Rio Negro celebrava Culto de Ação de Graças no templo no centro de Rio Negro, outra parte da comunidade participava da celebração de encerramento do retiro de crianças nas dependências da casa de retiros do Acampamento Moriah no interior do município de Mafra.

Neste segundo evento paralelo estavam presentes mais de 40 crianças participantes do retiro, mais 15 pessoas da liderança do Acampamento Moriah (entre casais e lideranças jovens), e foram convidados os pais das crianças para assistirem o encerramento das atividades e buscarem as crianças antes do meio dia. Este segundo evento paralelo expressa a continuidade da Missão de Deus nesta Comunidade oferecendo atividades de desenvolvimento na fé, de valores cristãos, de práticas esportivas e recreativas saudáveis, bem como integração comunitária desta nova geração na caminhada com Cristo e na participação comunitária.

Louvamos a Deus pela presença alegre entusiasmada durante três semanas do mês de Julho de três grupos de idades diferentes no Acampamento Moriah: mais de 40 jovens na primeira semana, mais de 50 adolescentes na segunda semana e mais de 40 crianças na última semana de Acampamento no Moriah. Também é gratificante contar com um grupo de mais de 30 pessoas casais e jovens que dedicaram parte de suas férias em julho ou alguns finais de semana para dedicaram-se como colaboradores no cuidado e serviço cristão investindo seus dons, e seu tempo para crescimento da Missão de Deus junto a esta nova geração de crianças e jovens.

Com alegria e gratidão reconhecemos que a Missão de Deus continua pulsando com esperança, entusiasmo e criatividade nesta nova geração de casais, jovens e crianças da Comunidade Luterana de Rio Negro.

Jairo Menezes dos Santos (Pastor da IECLB em Rio Negro e Mafra)