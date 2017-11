Matrícula escolar: pais estão em filas desde sábado para garantir vagas

O prazo para as novas matrículas termina no dia 01 de dezembro, mas como a concorrência é grande, muitos pais já estão enfrentando filas em frente às escolas e creches para garantir uma vaga para o filho. Algumas pessoas estão na fila desde a tarde de ontem, sábado, para garantir uma vaga. Elas se revezam, levam alimentos, cadeiras e até colchões para se acomodarem. As filas devem aumentar na noite de hoje.

Por Redação Click Riomafra - 19/11/2017