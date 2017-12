Moto Clube Guerreiros Espartanos realiza entregas de alimentos

No último sábado (02), o Moto Clube Guerreiros Espartanos realizou entregas de alimentos arrecadados em instituições de Rio Negro e Mafra, sendo elas: Lar dos Velhinhos de Mafra (São Francisco de Assis), Lar da Georgete (Lar Nossa Senhora da Anunciação) e Escola de Educação Especial Tia Apolônia. No total foram arrecadados 1.350 kg de alimentos. Os motos clubes envolvidos na ação solidária são: Boinas Pretas, Espíritos Vagantes e Guerreiros Espartanos.

O Moto Clube Guerreiros Espartanos tem por finalidade promover a integração entre moto clubes e motociclistas de todo o Brasil e da América do Sul, através de passeios e viagens. O clube teve seu início em outubro de 2014.

A sede própria na cidade de Mafra foi totalmente construída com materiais recicláveis. A estrutura possui paredes em superadobe e terra ensacada, por exemplo. A abertura oficial ocorreu no dia 12 de maio deste ano. O clube abre as portas da sede ao público uma vez por mês (geralmente no segundo sábado de cada mês), sempre a partir das 18h.

O moto clube agradece aos supermercados Davilla, Avante e Avante Mix pelo apoio recebido na ação da entrega de alimentos.

Acesse o blog e saiba mais: www.guerreirosespartanosmc.blogspot.com.br