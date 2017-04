Projeto de Ginástica realiza atividade alusiva a Páscoa em Rio Negro

Na manhã do último dia 11, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Rio Negro proporcionou uma atividade diferente para as turmas de ginástica que realizam suas atividades na Academia da Saúde Prefeito Ary Siqueira.

As integrantes deste projeto foram levadas até o “Seminário”, onde percorreram as trilhas daquele belo espaço, e após o seu término as mesmas realizaram um “Amigo Secreto de Páscoa”, com o objetivo de integração entre as participantes das duas turmas.

Estas turmas se reúnem todas as terças e quintas-feiras, na Academia da Saúde, das 08h30 às 09h15 (turma 1) e das 09h30 às 10h15 (turma 2), onde são ministradas aulas de Ginástica Aeróbica, Ginástica Localizada e Dança (totalmente gratuitas) por uma professora da Secretaria.

A academia fica localizada ao lado do INSS e do Fórum Eleitoral de Rio Negro.