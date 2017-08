Seis anos de história, seis anos de abrigo

Abrigo de Cães São Francisco de Assis de Rio Negro conta com 20 voluntários e mais de 100 colaboradores – “Ainda não pudemos salvar todos os cães do mundo como imaginávamos, mas tivemos o privilégio de salvar o mundo de mais de 300 cães”

Esta é uma história de amor. Mas não é uma história comum, entre um homem e uma mulher. É feita de homens, mulheres… e cães! Ela começa e recomeça todos os dias – se renova a cada vez que o coração de um ser humano descobre o afeto por outro ser, um amigo de quatro patas. É uma história de amor ao próximo que costuma nascer ainda na infância e é partilhada por muitos: a criança descobre o imenso amor que tem pelo seu cãozinho, pelo cãozinho do vizinho, da vovó, dos primos, dos amiguinhos e, por que não, por todos os cãezinhos do mundo? Ao amar todos os amigos peludinhos do mundo, logo ela descobre que nem todos tem o privilégio de ter uma cama quentinha, barriguinha cheia e afeto de uma família. Então é lançada a semente desta história: ainda na infância, imaginamos um lar onde seremos capaz de salvar, cuidar e amar todos eles!

A nossa história de amor tem apenas seis anos, mas é resultado do afeto nascido no coração e compartilhado por cada um dos mais de 20 voluntários e mais de 100 colaboradores do Abrigo de Cães São Francisco de Assis de Rio Negro. Ainda não pudemos salvar todos os cães do mundo como imaginávamos, mas tivemos o privilégio de salvar o mundo de mais de 300 cães. Com seis anos de trabalho árduo e muita dedicação, podemos dizer que nossa “história de amor” não tem final feliz: tem finais felizes! E, a cada resgate, a cada adoção bem sucedida, nossa esperança se renova, nosso sonho de infância se realiza!

O Abrigo de Cães São Francisco de Assis completou neste dia 1º de agosto seis anos de atividades, com muitas conquistas. Atualmente, conta com espaço físico capaz de manter com qualidade de vida 39 cães resgatados em condições de maus tratos e que aguardam uma adoção responsável. As atividades são mantidas através da colaboração de cerca de 100 colaboradores que realizam doação mensal para o abrigo, contribuições espontâneas nos cofrinhos disponibilizados no comércio local e por doações de notas fiscais ao Programa Nota Paraná. Mas os desafios ainda são igualmente maiores: os custos para recuperação de um cão resgatado são imensos e as doações recebidas ainda são insuficientes para cobrir nossas despesas; os direitos dos animais nem sempre são respeitados e casos de maus tratos ainda se multiplicam; muitos ainda pensam que basta “empurrar” seu amigo para nossos voluntários quando este não é mais “útil” e outros, apesar de acreditarem que amam muito os animais, abrem seu coração apenas aos cães de raça.

O trabalho a ser realizado ainda é imenso, o ser humano ainda precisa evoluir muito para desenvolver um melhor cuidado com os animais. No entanto, esta é uma história de amor e dedicação compartilhada por cada vez mais homens, mulheres e seus “aumigos”. A cada vida salva, a cada rabinho abanando agitado, a cada olhar de gratidão, temos a certeza de que somos parte importante de uma linda história de amor e finais felizes construídos a muitas mãos e patinhas!

A cada amigo, voluntário, colaborador, comerciante, adotante que nos ajuda a contar esses seis anos de história, nosso muito AUbrigado!