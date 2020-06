Família de caminhoneiro do Pará é diagnosticada com coronavírus em Rio Negro

Quatro pessoas de uma mesma família vinda do município de Paragominas (PA) tiveram diagnóstico positivo para o novo cornavírus (Covid-19). A coleta aconteceu no último sábado, dia 29, em Rio Negro (PR) e o exame positivo foi confirmado no início da tarde desta terça-feira (02), pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen/PR).

Trata-se de: um homem (36 anos de idade), uma mulher (32 anos de idade) e duas crianças (dois e oito anos de idade).

A família é de um caminhoneiro, que veio do estado do Pará até a cidade de Joinville (SC) para buscar carga. No caminho, os viajantes pararam em Rio Negro para visitar parentes, onde tiveram os primeiros sintomas e foram atendidos pela equipe epidemiológica da cidade.

Os quatro pacientes estão estáveis, em isolamento domiciliar na casa de parentes. Os familiares que receberam a visita também estão isolados e monitorados, aguardando resultado de exames.

NÚMEROS OFICIAIS

De acordo com a secretária de saúde de Rio Negro, Simone Gondro, os casos não são computados nos números de Rio Negro, que mantém os 13 diagnósticos. Os casos entram apenas nos números de monitoramentos, computando como positivos para Paragominas, sua cidade de origem.

