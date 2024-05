Saúde de Rio Negro possui micro-ônibus para o transporte de pacientes

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal da Saúde fortalece constantemente a atenção primária. Recentemente foi adquirido um micro-ônibus com o objetivo de melhor atender a população que busca o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

O micro-ônibus já está sendo utilizado para o transporte de pacientes que necessitam de atendimentos em outras regiões. A média é de 25 pacientes por dia que são levados para Curitiba, Campo Largo ou Campina Grande do Sul para a realização de consultas, cirurgias ou exames.

O micro-ônibus também é utilizado para o transporte de grupos de voluntários que realizam a doação de sangue no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba.

O modelo adquirido possui capacidade para 28 passageiros. Também possui sistema de ar-condicionado e acessibilidade com um dispositivo de poltrona móvel (elevador). Além disso, o veículo, assim como toda a frota da Prefeitura de Rio Negro, também possui um rastreador.

O prefeito James Karson Valério conversou com os motoristas que utilizam o veículo. Segundo eles, o micro-ônibus possui um bom desempenho para garantir o bom atendimento à população. Com funcionalidade, robustez e ótimo rendimento, o micro-ônibus adquirido se destaca por simplificar com inteligência a tarefa de transportar pessoas nas cidades, em áreas de grande e pequeno fluxo.

Recentemente a saúde de Rio Negro recebeu cinco novos carros que também serão utilizados para fortalecer os atendimentos da atenção primária.