Bairro Estação Nova terá uma grande e moderna unidade de saúde

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Saúde, fará em breve a mudança de local da Estratégia de Saúde da Família “Jorge Ricardo Hirt” do bairro Estação Nova.

O atual posto de saúde possui 140 m² com oito salas. A nova unidade – que fica situada na Avenida Ludovico Schuster – possui 404 m² com 19 salas amplas e com todos os banheiros adaptados e projetados para proporcionar acessibilidade, conforto e segurança aos usuários.

Na terça-feira o prefeito James Karson Valério esteve nos dois locais para conversar com a equipe de trabalho e verificar a nova construção.

A nova unidade de saúde já está concluída e será inaugurada em breve. Atualmente os equipamentos e mobiliário estão na fase de compra através de processos licitatórios. O novo local também terá um sistema de alarme, ar-condicionado e rede de Internet.

No total foram investidos R$ 796.427,74 na obra, sendo que deste valor, R$ 650 mil serão provenientes do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde do Estado do Paraná.

A nova unidade marca um avanço significativo no setor de saúde do município, abrangendo uma grande área geográfica que vai beneficiar milhares de pessoas, viabilizando um atendimento humanizado e de qualidade, bem como proporcionar aos profissionais um ambiente de trabalho que tenha condições de executar todos os atendimentos pertinentes a Atenção Primária.

Com a construção da nova unidade de saúde, a equipe de saúde da unidade Jorge Ricardo Hirt poderá aumentar os atendimentos, bem como realizar os grupos de pacientes crônicos, gestantes e saúde mental, também poderá realizar a capacitação e reuniões em espaço adequado, além de realizar pequenos procedimentos.

As fotos mostram a atual unidade de saúde e o novo prédio que será inaugurado em breve.