Bairros de Mafra recebem melhorias

No período de 19 a 22 de abril, as obras da Prefeitura de Mafra concentraram-se nos bairros Vila Ivete, Nossa Senhora Aparecida e Vila Nova, com ações que visam proporcionar melhorias constantes para a população.

Foram realizados patrolamento, empedramento e limpeza nas seguintes ruas da Vila Ivete: Pioneiro Custódio dos Santos, Pioneira Augusta Schultz, Pedro Custódio, Benemérito José Tauchek, Pioneiro Adelino Carvalho, Pioneiro João Batista da Costa, Vereador Gumercindo Mares, Fer. José Furtado, João Lemiskey, Osvaldo Grein, Artur Schableski e Professora Tereza Buba.

Também receberam serviços de patrolamento e empedramento as ruas Pion. Francisco Maurer, Comerciante Nair Weber, Ben. Miguel Meister, professor Jorge Dietrich, Ben. Antonio Soares, Bruno Uhlman, Francisco Reitmeir, Fernando Jorge Ditrich, Tradem G. Machado. Pion. Ricardo Voos, Henrique Lage, Vereador Antenor Rauen e São João.

Já no bairro Nossa Senhora Aparecida foram trabalhadas, também com serviços de patrolamento, empedramento e limpeza, as seguintes ruas: Venceslau Braz, Chrisógno Maia, Anita Garibalbi e Pioneiro Alfredo Pereira.

Mais ações

Na Vila Nova foram feitos no período, serviços de retirada de entulhos na rua Benemérito Grams e dada continuidade de reparo e tubulação na Rua Santa Cruz, na Vila Ivete, além de colocação de lajotas no CEIM Beija Flor. Ainda foram trabalhadas as ruas Nair Weber Skosque, prof. Gustavo Friedrich e Blumenau

A Equipe de desenvolvimento urbano realizou serviços de limpeza e corte de gramas na continuação da rua Oscar Scholze, na rua Fulvio Aducci e na rua prefeito Plácido Gaisller, além de ações no centros de educação Günther Werner, Faxinal, Anjo da Guarda, Beija Flor, Passo da Cruz e na escola do Avencal do Saltinho e ainda na praça Flavio Tavares, praça da Restinga, praça Santo Antonio e praça Miguel Bielecki.