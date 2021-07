Aviador naval visita Campo do Tenente

Na manhã de terça-feira, dia 20 de julho, o prefeito Weverton Vizentin recebeu, a visita do 1º sargento aviador naval, Anderson de Assis da Silva.

Na visita de cortesia, esteve acompanhado de seu padrinho Airton Portela, Ederaldo Dias dos Santos e da Secretária Municipal de Educação Cleusa Komarchewski.

“Ser piloto de avião demanda persistência, paciência e muita responsabilidade, por isso a visita de Anderson é uma grande honra e uma inspiração para todos os nossos munícipes”, comentou prefeito.

Anderson relatou sobre seu trabalho e suas missões no continente Antártico. Ao final, houve troca de presentes. Anderson deixou na mão do prefeito uma moeda comemorativa da Marinha. E se comprometeu com a secretária de Educação Cleusa Komarchewski, em realizar uma palestra para estudantes tenenteanos acima de 14 anos. A referida palestra será dia 27 de julho para alunos matriculados no Colégio Estadual Victor Bussmann.

