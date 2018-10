Campo do Tenente conta com caminhão 0 km para coleta de materiais recicláveis

Na última segunda-feira dia 1º de outubro a Prefeitura de Campo do Tenente recebeu a entrega de um caminhão 0 km coletor de materiais recicláveis, no valor de R$ 289 mil, através do convênio com o Programa de Coleta Seletiva e Instituto das Águas do Paraná AGUASPARANA.

Na oportunidade o prefeito Jorge Luiz Quege destacou que em breve o município fará uma campanha para conscientização dos munícipes a fazer a reciclagem do seu lixo, em seguida fez a entrega do caminhão ao secretário de Meio Ambiente Edvaldo Dias.

