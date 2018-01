Campo do Tenente: datas para fazer a carteirinhas do ônibus para o SESI

Secretaria Municipal de Educação de Campo do Tenente comunica que as Carteirinhas para o ônibus do SESI para o ano de 2018, serão feitas do dia 22 à 26 de janeiro de 2018 na Secretaria Municipal de Educação Rua: Elvio Luiz Bonamigo nº 190, no período da manhã das 8 h à 12h e no período da tarde das 13h à s 17h. Os documentos necessários são: foto 3×4, xeros de comprovante de residência, comprovante de matricula e RG.

