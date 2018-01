Campo do Tenente inaugura a estação de tratamento de esgoto

O sistema de esgoto é um grande avanço para o município, muito mais qualidade de vida para Campo do Tenente com um sistema inovador de tratamento

Após vários anos de longo trabalho cumprindo etapas burocráticas e reivindicando recursos, a nova rede de esgoto de Campo do Tenente, se torna realidade. De início está liberada a utilização para mais de 400 residências, que já estão em fase de instalação e a rede tem capacidade para mais de 800 ligações.

Com capacidade total de processamento 4,6 litros por segundo, a estação de tratamento utiliza um sistema inovador, utilizando o sistema aerado de tratamento de esgoto com ar suflado, sendo o primeiro no estado e servindo como projeto piloto. Este sistema traz maior eficiência e não exala nenhum cheiro. Este projeto será acompanhado por técnicos da Sanepar pelo prazo de 90 dias para garantir a eficiência no tratamento.

Saneamento é um fator essencial para o desenvolvimento econômico e social do município, os serviços de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos levam à melhoria da qualidade de vidas das pessoas, sobretudo na saúde infantil com redução da mortalidade infantil, melhorias na educação, na expansão do turismo, na valorização dos imóveis, na renda do trabalhador, na despoluição dos rios e preservação dos recursos hídricos, etc.

Para o prefeito, esta obra simboliza um salto em qualidade de vida da população. “É um investimento que representa mais saúde aos moradores e também o cuidado com a questão ambiental. Foi um processo longo e que exigiu muito empenho da equipe, mas hoje realizamos um sonho, um importante marco para a história do município”.