Campo do Tenente iniciará matrícula escolar

As matriculas terá início do dia 5/11 e vai até dia 28/11. As matriculas das Escolas e CMEIs da Sede serão realizadas na Escola Municipal Professor Gunther Urban e as do interior em cada Localidade conforme o cronograma a baixo

A Secretaria Municipal de Educação de Campo do Tenente realizará matrículas escolares para o ano de 2019. As matriculas terá início do dia 5/11 e vai até dia 28/11. As matriculas das Escolas e CMEIs da Sede serão realizadas na Escola Municipal Professor Gunther Urban e as do interior em cada Localidade conforme o cronograma a baixo. Os documentos necessários para as matrículas novas são: declaração de vacina, xerox de certidão de nascimento, xeros de cartão do sus, xerox identidade e CPF dos pais ou responsável, xerox do comprovante de residência talão de luz. Para as creches é necessário uma declaração de trabalho da mãe. Senhores Pais será necessário uma declaração de vacinação para todos os alunos de creche até 5º ano, os senhores devem procurar o posto de saúde com a carteirinha de vacina e solicitar uma declaração onde vai constar que está em dia as vacinas, para fazer a matricula é necessário essa declaração. Para os alunos de 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos já matriculados precisam solicitar também e encaminhar para a escola esta declaração.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para os alunos que já frequentam a creche e vão renovar a matricula para o ano de 2019, levar somente os seguintes documentos: a declaração de trabalho de mãe e declaração de vacinação.

LOCAIS DE MATRÍCULAS

Escola Municipal Professor Gunther Urban

Horário das 8h às 11h30mine 13h às 16h30min

Dias: 5 e 6/11 – renovação de matrícula para as crianças que estão frequentando Creches: Tia Sophia e Pequenos Brilhantes.

7, 8 e 9/11 – matriculas novas para as creches

12,13 e 14/11 – matricula novas para o pré I – CMEI Tia Estela, Escola M. João Paulo II e Escola M. Profº Gunther Urban

19 à 23/11 – Matricula para o 1º ano – Escola M. João Paulo II e Escola M. Profº Gunther Urban

Escola Municipal do Campo Elfrido Fabrasil

Dia 26/11 – Para o pré I e 1º ano.

Horário das 13h às 16h30min

Escola Rural Municipal Oracelis Cordova Ribeiro

Dia 27/11 – Para o pré I e 1º ano

Horário das 13h às 16h30min

Escola Rural Municipal de Lageado

Dia 28/11 – Para o pré I e 1º ano

Horário das 08h às 11h30min