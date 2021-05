Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 24/05/2021

Compartilhar no Facebook

Mais um curso realizado no município através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Cras e Sindicato Rural, em parceria com o Senar que proporciona grandes cursos a todos os tenenteanos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em breve será aberto novos cursos para a população. A secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Simone Nassif Ribas, ressalta que esses cursos são importantes para que as pessoas consigam um lugar no mercado de trabalho com mais facilidade.