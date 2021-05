Campo do Tenente realizou atividades na campanha Abril Verde

Campanha do ABRIL VERDE visa a conscientização e a prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Neste contexto, o objetivo da campanha é destacar a importância da prevenção dos acidentes, uma vez que, dados do observatório de segurança e saúde do Ministério do Trabalho, um acidente é registrado a cada 48 segundos no Brasil.

Segundo a Vigilância de Saúde do Trabalhador municipal existem grandes desafios para os profissionais de prevenção e neste ano foi realizada diversas visitas principalmente nas áreas rurais do município para orientações sobre acidentes de trabalho, agrotóxicos, trabalho infantil, medidas de controle e prevenção da saúde laboral.

A VISAT (Vigilância da Saúde do Trabalhador) ressalta que esta campanha será realizada de forma gradativa e não somente neste mês, pois é preciso conhecer para prevenir.