Campo do Tenente recebe Troféu SESC Saúde Mulher

O lançamento do Projeto SESC Saúde Mulher ocorreu no dia 23 de janeiro de 2018 com a presença de autoridades do Sistema Fecomércio/PR – SESC SENAC e do município, com atividades contemplando a prevenção do câncer de mama e colo de útero para a população local, realizadas pela equipe do município e do SESC Saúde Mulher, bem como agendamento de exames.

Durante a realização das atividades de educação em saúde, foram realizadas rodas de conversas, encontros e palestras, abordando os temas de Educação em Sexualidade, Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), métodos de planejamento familiar, planejamento de ações em saúde, promoção a saúde e prevenção da violência contra a mulher com a ativa participação dos agentes de saúde, funcionários da prefeitura, além de usuários do sistema público de saúde local. Tais ações educativas foram promovidas na unidade móvel SESC Saúde Mulher.

O troféu entregue pelos os executivos do SESC nessa quarta-feira 24 de outubro de 2018 para a equipe saúde representado pelo secretário municipal de Saúde Antônio Edson de Souza e ao secretário de Administração Rodrigo Ferreira de Souza representando o prefeito Jorge Quege, é para homenagear os resultados até o momento, bem como o balanço das Atividades de Educação em Saúde.

Ressaltando que o desenvolvimento do projeto só foi possível a alcançou tal expressividade, graça a importante parceria firmada com a prefeitura municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, contando com a adesão de todos os seus colaboradores.