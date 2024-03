Espetáculo Histórias Eletrizantes será apresentado em Campo do Tenente

Alunos da rede municipal de ensino de Campo do Tenente receberão, nos dias 21 e 22 de março, o espetáculo Histórias Eletrizantes, que destaca o uso seguro e eficiente da energia.

Nesta nova temporada serão realizadas quatro apresentações na cidade, depois a turnê segue para outros municípios paranaenses totalizando 68 apresentações em 17 cidades.

Com o objetivo de conscientizar jovens de escolas públicas, a peça teatral conta a história de uma investigação que acontece na cidade fictícia de Raiolândia e aborda temas sobre prevenção de acidentes com energia elétrica, eficiência energética, consumo consciente, poluição e outras questões ambientais. De maneira lúdica e interativa, com música, bonecos e truques de mágica, a história também destaca valores e atitudes de cidadania.

O espetáculo, que já conscientizou de forma gratuita mais de 150 mil jovens em 80 municípios do Paraná, Mato Grosso e Rio Grande do Norte, é promovido pelo Ministério da Cultura do Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, patrocinado pela COPEL e CGT Eletrosul, realizado pela Associação Cultural Casa da Árvore. Os personagens Jacuí e Maricota são vividos pelos atores Carlos Oliveira e Renata Voltolini, de Curitiba, que trabalham com teatro desde 1997 e são pesquisadores de cultura popular, brinquedos e brincadeiras, cantigas e cirandas. Eles também ministram oficinas de teatro, musicalização e contação de histórias para crianças e adultos.

Em Campo do Tenente as apresentações acontecerão: 21/03, às 10h e 13h30, na Escola Municipal Professor Gunther Urban e dia 22/03, às 10h e 13h30, na Escola Municipal João Paulo II.

Saiba mais sobre o espetáculo Histórias Eletrizantes: www.historiaseletrizantes.com