Funcionários da Defesa Civil de Campo do Tenente recebem treinamento

A Administração municipal de Campo do Tenente-PR, no intuito de melhorar as condições de trabalho do conselho municipal de proteção à defesa civil encaminhou os funcionários Eder Goetz e Elvis Vieira de Menezes a participar de um treinamento de brigadistas e incêndios florestais ocorrido nos dias 20 a 27 de julho de 2018 no 6º grupo do Corpo de Bombeiros de São José dos Pinhais.

Na última segunda-feira 27 no gabinete do prefeito municipal houve a entrega dos certificados pelo presidente do conselho municipal de proteção à defesa civil, prefeito Jorge Luiz Quege e o coordenador operacional Vítor Leopoldo Werner. Na entrega Quege parabenizou os dois funcionários pela participação e aproveitamento do treinamento conforme informou os coordenadores do treinamento, os mesmo em contribuição com a prevenção.