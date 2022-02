LBV atende 50 famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas em Campo do Tenente

Na semana passada, moradores da cidade de Campo do Tenente ficaram desabrigados após fortes chuvas atingirem o município. Várias famílias tiveram suas casas destelhadas e danificadas, necessitando ficarem abrigadas em um ginásio de esportes.

A Legião da Boa Vontade mobilizou doadores, parceiros e voluntários para arrecadar doações para as famílias atingidas. Nesta quinta-feira, 24, a LBV atendeu 50 famílias com cestas de alimentos não perecíveis, leite, kits de higiene pessoal, roupas e cobertores. A entrega aconteceu com o apoio da Defesa Civil e da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, que realizou previamente o cadastro dos moradores.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“Choveu muito forte, a gente não esperava. Foi terrível, no momento ficamos muito apavorados. Perdemos tudo! […] Com a ajuda de amigos, colegas, pessoas abençoadas que pensam no próximo, hoje eu estou recomeçando! Tô feliz, tô contente!”, destacou, emocionada, a sra. Dalíria Carvalho de Almeida, uma das atendidas pela LBV nesta ação.

A LBV conta com a solidariedade do povo brasileiro para arrecadar as doações. Para contribuir com as ações da LBV, acesse o site www.lbv.org ou ligue 0800 055 50 99. Outras informações podem ser obtidas acessando o perfil @LBVBrasil no Facebook e no Instagram.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -