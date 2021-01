Mais de 200 tenenteanos foram entrevistados para vagas de emprego na Krochu

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 24/01/2021

A empresa Kromberg & Schubert do Brasil sediada no vizinho município de Mafra está oferecendo 70 vagas de emprego. Novas vagas poderão ser abertas

A centenária empresa alemã Kromberg & Schubert do Brasil – Mafra/SC , que produz chicotes eletrônicos para automóveis, esteve realizando entrevistas através da Agência do Trabalhador de Campo do Tenente.

Até o momento já foram entrevistados mais de 200 pessoas para ocupar 70 vagas disponíveis, mas, segundo os recrutadores, há possibilidade de abrir mais vagas futuramente. A Kroschu, como a empresa é chamada, disponibiliza transporte e alimentação pela empresa, além de outros benefícios.

A empresa ainda disponibiliza a médica do trabalho para realizar os exames admissionais em nosso município, sem que os colaboradores precisem se deslocar até Mafra.

É mais comodidade e acessibilidade! Os colaboradores selecionados já saem com o emprego garantido e prontos para ingressarem na Kronschu.

A Prefeitura de Campo do Tenente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Agência do Trabalhador querem ampliar a parceria com a empresa Kroschu e outras empresas da nossa região.

Para mais informa̵̤es entre em contato com a Ag̻ncia do Trabalhador РCentro de Conviv̻ncia.