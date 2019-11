Novo caminhão caçamba e retroescavadeira somam a frota da secretaria de obras em Campo do Tenente

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 30/11/2019

Na última sexta-feira, o prefeito de Campo do Tenente, Jorge Quege, recebeu o deputado Federal, Luciano Ducci, o qual fez a entrega de um novo caminhão caçamba e uma retroescavadeira, que irão beneficiar a população, garantindo melhor infraestrutura ao município.

Os maquinários foram adquiridos através de indicação do deputado Luciano Ducci, junto ao governo federal. O investimento foi de mais R$ 500 mil, sendo zero de contrapartida do município.

De acordo com a prefeito Jorge Quege, a compra dos equipamentos irão agilizar os serviços. “Deste o inicio da minha gestão venho reestruturando o parque de máquinas da prefeitura, estou sempre preocupado com melhorias das estradas rurais”, disse.