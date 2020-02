O município de Campo do Tenente foi contemplado pelo governo do estado do Paraná, com um veículo Renault Logan, que foi entregue pelo prefeito Jorge Quege na última segunda-feira 10, para a Secretaria da Ação Social com a presença de alguns novos conselheiros tutelares.

O veículo vai levar mais eficiência e agilidade no atendimento das demandas, bem como contribuirão para que os conselheiros trabalhem na defesa de direitos das crianças e adolescentes.