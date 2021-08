Novos estagiários conhecem estrutura administrativa tenenteana

Na manhã de segunda-feira 02, a Prefeitura municipal de Campo do Tenente realizou, na Casa de Cultura Dom Polski (Braspol) um momento de integração com os novos estagiários contratados pela Prefeitura.

Durante o evento, foram dadas informações sobre a estrutura administrativa da Prefeitura, a importância do estágio para o crescimento pessoal, legislação específica e outras orientações passada pelo palestrante e psicólogo Gilson Arruda com a mediação da secretária de Desenvolvimento Econômico Débora Justus.

A integração tem como objetivo mostrar aos estagiários a importância do seu papel na organização, seus direitos e deveres, além da função da sede administrativa em prol do bem comum e no desenvolvimento do município.

“Nenhuma semente acorda árvore no dia seguinte”

Esteve presente no evento o prefeito Weverton Vizentin, os Vereadores e todos os secretários da gestão.

