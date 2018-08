Novos veículos reforçam a frota municipal de Campo do Tenente

1 de 3

Sempre buscando investir na qualidade dos serviços prestados pela Administração Municipal e primando pelo respeito ao dinheiro público, o município de Campo do Tenente está em constante renovação da frota municipal. Neste lote foram entregues pelo prefeito Jorge Quege, três ambulâncias para atender às unidades de saúde do município, uma VW Saveiro e uma Pick-up Renault Oroch, todos zero km, além dos dois ônibus zero km para transporte de alunos, pick-up Fiat Toro entregues anteriormente.

A renovação e ampliação da frota municipal com veículos novos, irá proporcionar mais qualidade de atendimento. Estas ações refletem o trabalho que busca melhorar cada vez mais o atendimento à população.

Para o prefeito Jorge Quege, os investimentos para a renovação da frota são importantes, uma vez que a administração depende de veículos leves e pesados para o bom desenvolvimento de suas atividades e execução dos trabalhos em benefício do município e da população, a renovação dos veículos é uma vitória de todos.