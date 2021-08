Polícia Militar desmantela ponto de tráfico em Campo do Tenente

Na tarde de quinta-feira (19), militares receberam informações que no bairro Divino, Campo do Tenente estava ocorrendo tráfico de entorpecentes. Deslocado de imediato com apoio da equipe RPA Rio Negro.

No local a equipe visualizou um masculino de posse de um revólver que, ao visualizar a presença policial, correu para o interior da residência e arremessou o revólver pela janela, sendo toda a ação visualizada pelos policiais que cercaram a residência. Realizado busca pessoal e no bolso do abordado apreendido um invólucro com 185 pedras de crack, R$313,00 em dinheiro trocado, já nas buscas pela residência, localizado uma sacola com 122 porções de maconha, uma balança de precisão e um caderno com anotações de débito dos “clientes”.

Toda a droga apreendida estava embalada em porções individuais prontas para comercialização.

Diante do exposto, dada voz de prisão ao masculino e encaminhado com o material apreendido para a Delegacia de Rio Negro.

