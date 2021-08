Ponte do rio da Várzea ficará bloqueada por 10 dias a partir desta sexta-feira

Compartilhar no Facebook

Reparos duradouros serão realizados por meio de parceria entre DER/PR e as prefeituras de Campo do Tenente e da Lapa, proporcionando mais segurança ao usuário.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a ponte sobre o rio da Várzea na PR-427, ficará inteiramente bloqueada para acesso de veículos a partir das 08h desta sexta-feira (20), por um prazo de 10 dias corridos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A medida é necessária para a realização de serviços de recuperação da ponte e para cura da nova placa de concreto que será executada. Após esse prazo, a ponte será avaliada e na sequência liberada para o tráfego de veículos de passeios e veículos mais pesados.

O novo limite de peso da ponte será divulgado antes da liberação.

Os serviços são possíveis graças a um convênio entre o DER/PR e as prefeituras municipais de Campo do Tenente e da Lapa.

REPAROS – A ponte já havia recebido serviços de reforço no concreto danificado em julho, mas estava liberada somente para veículos leves de até três toneladas e ambulâncias do tipo van, com bloqueios físicos impedindo a passagem de veículos pesados que poderiam causar mais danos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os novos serviços iniciando agora têm natureza mais duradoura, proporcionando mais segurança ao usuário e permitindo a utilização da ponte por mais categorias de veículos.

Ao mesmo tempo, o DER/PR está em tratativas visando uma solução para melhor atender o tráfego no trecho.