Senar, Sindicato Rural e Prefeitura de Campo do Tenente promovem curso de panificação

Aconteceu em Campo do Tenente, nos dia 02 e 03 de março/2020, um curso de panificação que contou com a presença de 13 participantes. O objetivo principal deste curso foi à fabricação de produtos derivados de farinha de trigo, no qual foram feitos os seguintes alimentos: pão integral, pão de hambúrguer, pão de milho, pão sírio, pão de alho com ervas, pão doce recheado, pão de queijo, panetones e chocotones, entre outros.

Curso este realizado em parcerias com o Senar-PR, juntamente com o Sindicato Rural de Campo do Tenente, Prefeitura Municipal de Campo do Tenente, Paróquia Cristo Rei de Campo do Tenente. Contamos com os trabalhos da instrutora Joelma Kapp dos Santos que ministrou o curso.