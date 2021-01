Tenenteanos recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Na última semana foi dado início a Campanha Nacional de Vacinação contra o Coronavírus em Campo do Tenente.

Os profissionais da saúde, que estão diretamente ligados ao enfrentamento do covid-19, receberam as primeiras doses da vacina.

As vacinas são destinadas pelo governo federal, portanto o município NÃO pode adquirir ou solicitar mais vacinas neste primeiro momento, mas de acordo com o planejamento todas as pessoas que pertencem aos grupos de risco serão contemplados com a vacina até maio deste ano.

O prefeito Weverton e a secretária de Saúde Solange Azzolini Costabile estiveram acompanhando a vacinação dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas que estão na linha de frente e que agora estão imunizados.

A primeira etapa da imunização é um grande passo no controle e combate à doença, mas tem-se um longo caminho pela frente até que toda a população do município seja imunizada. Por isso a secretária de saúde reforça que é muito importante que todas as pessoas cuidem bem da imunidade e continuem tomando as precauções para evitar o contágio, como:

* Usar álcool em gel

* Lavar as mãos com frequência

* Uso de máscara

* Evitar aglomerações