2ª parcela do auxílio emergencial começa a ser paga nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (18 ), será liberada a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a R$ 1.200 para beneficiários do Bolsa Família elegíveis a receber a ajuda. A ordem de pagamentos obedece o número do NIS, assim como ocorre todos os meses para quem tem direito ao programa.

Os outros trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais (MEIs) começam a receber na quarta-feira (20), de acordo com o mês de aniversário de cada um.

Após mais de duas semanas de atraso da previsão inicial de pagamento, na sexta-feira (15), o governo publicou o calendário de liberação da segunda parcela do auxílio emergencial no Diário Oficial da União.

O cronograma será dividido em três momentos:

Pagamentos e saques do Bolsa Família – de 18 a 29 de maio Pagamentos virtuais e uso digital dos demais beneficiários – de 20 a 26 de maio Saques e transferências dos demais beneficiários – de 30 de maio a 13 de junho

Só quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril irá receber o segundo depósito dentro desse cronograma. Ainda não há previsão para a segunda parcela daqueles que tiverem o pagamento liberado após esta data.

A Caixa também lançou novas datas de pagamento para os pedidos que estavam “em análise” ou foram contestados e foram aprovados recentemente. Para essas pessoas, a primeira parcela só começa a ser paga na terça-feira (19), conforme a data de aniversário do trabalhador.

As datas da terceira parcela do benefício, antes previstas para maio, seguem indeterminadas.

O que mudou?

A partir desta segunda parcela, todos os beneficiários (com exceção daqueles cadastrados no Bolsa Família) irão receber o dinheiro pela conta digital da Caixa, inclusive os que possuem contas em outros bancos. A mudança afetará 3 milhões de pessoas, segundo a própria Caixa.

Na prática, o dinheiro não poderá ser transferido ou sacado de nenhuma forma até o início do segundo calendário, específico para essa finalidade, que só começa no fim do mês.

Até a primeira parcela, os correntistas da Caixa e de outros bancos podiam receber o auxílio nas contas informadas no pedido do benefício ou listadas no Cadastro Único.

Dessa forma, o saque podia ser realizado nos caixas automáticos desses bancos, sem a necessidade de esperar por um calendário.

Agora, para movimentar o dinheiro, todos os beneficiários irão depender do aplicativo Caixa Tem, que recebeu várias reclamações de mal funcionamento. Não será preciso pedir a abertura de conta. Ela será feita automaticamente.

“O cliente que recebeu a primeira parcela pela conta poupança da Caixa ou por outro banco terá aberta nesta segunda etapa, gratuitamente, uma Poupança Social Digital e movimentará os recursos por meio do Caixa Tem”, informa o banco, em comunicado.

Na primeira leva de pagamentos, somente aqueles que não tinham conta em banco ou não a informaram tinham de seguir um cronograma de saques. Eles receberam a primeira parcela pela Conta Poupança Social Caixa, aberta especialmente para este programa.

Ainda de acordo com a Caixa, a mudança foi realizada para tentar evitar a aglomeração e formação de mais filas. O banco chegou a ser notificado pelo Procon e acionado pela Justiça por conta das enormes filas do lado de fora das agências em meio à pandemia de covid-19.

Bolsa Família

Para quem tem Bolsa Família, já estavam previstas as datas que seguem o número final do NIS, conforme a tabela abaixo:

Calendário da 2ª parcela (saque em dinheiro) – Bolsa Família

Número de Identificação Social: Data do recebimento: Número de beneficiados NIS 1 18 de maio (segunda) 1,9 milhão NIS 2 19 de maio (terça) 1,9 milhão NIS 3 20 de maio (quarta) 1,9 milhão NIS 4 21 de maio (quinta) 1,9 milhão NIS 5 22 de maio (sexta) 1,9 milhão NIS 6 25 de maio (segunda) 1,9 milhão NIS 7 26 de maio (terça) 1,9 milhão NIS 8 27 de maio (quarta) 1,9 milhão NIS 9 28 de maio (quinta) 1,9 milhão NIS 0 29 de maio (sexta) 1,9 milhão

Os beneficiários do Bolsa Família também serão os primeiros a poder sacar o dinheiro. Todos os outros terão de esperar por um outro calendário para fazer retiradas em espécie e até mesmo realizar transferência de recursos para outros bancos.

Pagamento e uso digital

Quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril receberá o crédito da segunda parcela em conta digital a partir de quarta-feira (20), de acordo com a data de nascimento. Nesse período, não poderão ser realizados saques ou transferências de recursos para outras contas.

Veja o calendário abaixo.

Calendário da 2ª parcela (uso digital) – Poupança Social

Nascidos em: Data do recebimento: Número de beneficiados Janeiro e fevereiro 20 de maio (quarta) 5 milhões Março e abril 21 de maio (quinta) 5,3 milhões Maio e junho 22 de maio (sexta) 5,3 milhões Julho e agosto 23 de maio (sábado) 5,2 milhões Setembro e outubro 25 de maio (segunda) 5,2 milhões Novembro e dezembro 26 de maio (terça) 5 milhões

A Caixa anunciou que, nesse período, será possível fazer compras por meio de um cartão digital, que poderá ser emitido gratuitamente por meio do aplicativo Caixa Tem.

Com este cartão, que é gerado virtualmente, o beneficiário poderá realizar compras por sites e aplicativos. Ele também terá a possibilidade de fazer pagamentos de boletos para contas de água, luz, telefone e cartões.

Saques e transferências

Os saques em espécie para esse público poderão ser feitos só a partir de 30 de maio, também de acordo com a data de nascimento. Isso também vale para as transferências para outros bancos.

“Os que recebem o crédito pela Poupança Social Digital e optarem por sacar o benefício em espécie deverão seguir o calendário escalonado por mês de aniversário. Nas datas indicadas, eventual saldo existente será transferido automaticamente para a conta em que o beneficiário recebeu a primeira parcela, sendo poupança Caixa ou conta em outro banco”, informou a instituição.

Calendário da 2ª parcela (saque em dinheiro) – Poupança Social e demais públicos

Nascidos em: Data do recebimento: Número de beneficiados Janeiro 30 de maio (sábado) 2,6 milhões Fevereiro 1 de junho (segunda) 2,4 milhões Março 2 de junho (terça) 2,7 milhões Abril 3 de junho (quarta) 2,6 milhões Maio 4 de junho (quinta) 2,7 milhões Junho 5 de junho (sexta) 2,6 milhões Julho 6 de junho (sábado) 2,6 milhões Agosto 8 de junho (segunda) 2,6 milhões Setembro 9 de junho (terça) 2,6 milhões Outubro 10 de junho (quarta) 2,6 milhões Novembro 12 de junho (sexta) 2,5 milhões Dezembro 13 de junho (sábado) 2,5 milhões

Na sexta, também foi sancionada a lei que amplia o grupo de pessoas aptas a receber o benefício. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro fez alguns vetos ao que foi proposto pelo Congresso, excluindo algumas categorias.

