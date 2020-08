Até 25 de agosto, estão abertas as inscrições, gratuitas, para a 9ª edição do Concurso Nacional de Redação, Desenho e Vídeo sobre o Uso Seguro da Energia Elétrica. Para participar é preciso ter entre 06 e 18 anos – completados até 31 de dezembro de 2020 – e ser aluno das escolas públicas (municipais, estaduais e federais) ou do Sistema S (Sesi/Senai/Sesc/Senac) em Santa Catarina, dentro da área de concessão da Celesc. Aos interessados, basta acessar o site do concurso.

O concurso é promovido pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) em todo o país e, em território catarinense, conta com a parceria da Celesc. Os vencedores nas duas etapas (estadual e nacional) serão divulgados em outubro deste ano. Para participar, é necessário, além da matrícula regular, ter um professor para orientar e cadastrar a escola e os trabalhos dos alunos. Jovens de 6 a 18 anos – completados até 31 de dezembro de 2020, participarão conforme as categorias definidas por faixa etária.

“Em tempos de isolamento social é essencial promover atividades extracurriculares que envolvam os estudantes do nosso estado”, destaca a assessora de Responsabilidade Social da Celesc, Regina Schlickmann. Segundo ela, o estímulo para os alunos participarem do concurso só aumenta o seu conhecimento geral e reforça a pertinência do assunto ‘eletricidade com segurança’.

Regina conta que no ano passado 24 mil alunos participaram do concurso. “Para alcançarmos um número considerável de estudantes inscritos neste momento que estamos vivendo, algumas adaptações estão sendo feitas, a exemplo de materiais de orientação e palestras virtuais. O importante é continuarmos a conscientização de todos”, alerta.

Para o diretor executivo da Abracopel, Edson Martinho, o aumento da permanência de famílias dentro de casa é uma oportunidade para conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância de abordar os benefícios da energia elétrica e também os perigos que envolvem essa força, como a ocorrência de sérios acidentes caso não seja utilizada de forma segura e correta. “Vamos formar adultos conscientes e prontos para evitar qualquer incidente no futuro”, acredita.

Desde 2011, o concurso mobiliza mais de 30 mil estudantes em todo o país. “Santa Catarina, inclusive, foi o estado recordista em número de escolas inscritas em edições anteriores, com diversos trabalhos classificados para a etapa nacional”, reforça Martinho.

Ele explica que, durante a competição, o estudante deve produzir conteúdos que mostrem os perigos associados ao uso incorreto e inseguro da eletricidade e também que incentivem a busca de soluções para evitar riscos à vida e ao patrimônio. “O candidato pode usar como referência livros, jornais, revistas e conteúdos certificados de internet, como fonte de pesquisa para a produção e desenvolvimento dos trabalhos”, afirma.

Além do link para as inscrições, no site da Abracopel também estão disponíveis os editais com os regulamentos das etapas regional e nacional, a ficha de inscrição e outras informações.