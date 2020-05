Alteração de movimento no período de pandemia requer atenção especial de empresários com a segurança

Compartilhar no Facebook

O período de pandemia tem alterado a rotina de toda a sociedade e para comerciantes e empresários os impactos têm vindo de muitas maneiras. As orientações para que as atividades sejam reduzidas ou mesmo suspensas demandam cuidados com a segurança e é preciso estar atento para que o prejuízo não seja ainda maior.

Se o estabelecimento for obrigado a permanecer fechado, é importante que o proprietário adote alguns cuidados:

Durante o isolamento social a comunicação com a vizinhança pode ser uma medida relevante. Manter os contatos dos vizinhos atualizados é uma boa alternativa nesse contexto.

Compartilhar com os vizinhos, informações (relevantes) sobre ocorrências na região do estabelecimento.

Contratar uma empresa de segurança privada devidamente autorizada pela Polícia Federal para estudar qual a real necessidade do cliente, se um projeto de sistema de alarme, de circuito fechado de televisão (CFTV) ou de alarme ou vigilância, para que o estabelecimento mesmo fechado, continue protegido.

Com o restabelecimento das atividades, é fundamental redobrar a atenção na frequência de clientes e avaliar mudanças de horário para o atendimento a fim de garantir a segurança e evitar a vulnerabilidade em momentos de baixa circulação.

Ao adotar medidas de segurança privada, é recomendado um plano de contingência para garantir que os proprietários e funcionários saibam como agir caso algo não saia como previamente definido.

O vigilante/segurança de empresa devidamente autorizada pela PF está preparado para empregar soluções que aumentam a proteção da empresa, de seus ativos e das pessoas, com boas práticas para identificar ameaças ao funcionamento do seu negócio e prestar primeiros socorros caso necessário.