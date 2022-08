Alunos da Escola Virgílio Várzea visitam o Casarão – Museu da Memória Regional em Alto Paraguaçu

Aconteceu na noite do dia 08 de agosto no Casarão – Museu da Memória Regional em Alto Paraguaçu a visitação dos alunos da 107 do NEM da EEBVV. A Professora Valéria Costa, regente da disciplina eletiva denominada “Projeto de Vida” trabalha com o intuito de desencadear a habilidade e capacidade dos alunos refletirem sobre seus desejos e objetivos.

Seu propósito inclui um planejamento a longo prazo, perpassando por todas as etapas necessárias e indispensáveis para a auto-organização estabelecendo metas e definindo estratégias para atingi-la. O Projeto de Vida é a única disciplina eletiva obrigatória para todos os anos do Novo Ensino Médio. Tem como objetivo promover o autoconhecimento e o planejamento para o futuro. Assim, conta com três pilares: pessoal, social e profissional. Portanto, é importante que essas três dimensões sejam consideradas ao longo de toda a vida escolar.

A visita foi guiada pelo Diretor Administrativo do Casarão, João Fortunatto, que apresentou cada sala, cada canto do museu para os alunos, os quais ficaram encantados e mostraram muito interesse em estar ali com a finalidade de aprender.

O alvo das aulas mantinha uma relação profunda com a conservação, a preservação e o cuidado com patrimônio histórico e cultural. Com a colaboração dos professores Roselí Oleinik (Inglês, Português, Espanhol, Pedagogia), Luir Paulo Staffin (Geografia), Mateus Bonez (História, Espanhol) e do supervisor pedagógico Francisco Konig Neto a visita foi excepcionalmente produtiva. Os museus nos processos pedagógicos exercem papel fundamental, pois possibilitam aos interessados, em especial às crianças, à pesquisa a partir da história e da conservação de objetos, documentos e obras, tanto quanto a interatividade nos casos onde isso é possível.

Para a pesquisadora Maria Auxiliadora Shmidt, o trabalho em sala de aula “é a própria atividade do professor, que além do livro didático deverá saber utilizar outras fontes importantes para inserir o aluno no processo de construção do conhecimento. Ao mostrar aos alunos outros documentos, como alguma peça de museu sobre uma determinada sociedade, o professor ampliará o leque de possibilidades para mostrar como os vivos do passado agiam e como suas culturas mudaram no transcorrer do tempo”. (Schmidt,2006.p, 59)

Nossos agradecimentos mais que sinceros ao Sr.: Nereu, da Linha Poço Claro que levou os alunos e professores até o Bairro Alto Paraguaçu. Ao Sr.:João Fortunatto que nos recebeu com tanto carinho, e com tanto amor compartilhou seus conhecimentos. Aos nossos diretores que sempre apoiam trabalhos diferenciados e inovadores como este e aos alunos da 107 NEM que se demonstraram empolgados e com uma vontade incalculável de aprender.

Texto: Professor Mateus Bonez, Professora Roselí Oleinik.

Referência: Maria Auxiliadora Shmidt – ARTIGO SOBRE MUSEUS E A ESCOLA, 2006.

Fotos: Professora Roselí Oleinik, Professora Valéria Costa, e Supervisor Francisco Konig Neto.

EEB Virgílio Várzea – Gestão Diretor Marcelo Veiga, Diretor Cassiano Rodrigues, Diretora Vânia Costa Semmer.

VISITE VOCÊ TAMBÉM O CASARÃO – MUSEU DA MEMÓRIA REGIONAL

Horário de funcionamento: Terça a sexta: Das 10h às 17h Sábado e domingo: Das 13h30 às 17h. Endereço: Alfredo Schneider, 1490 – Alto Paraguaçu – Itaiópolis/SC