Ambev abre vagas de emprego na região

Em busca de pessoas comprometidas e qualificadas, a Cervejaria Ambev abriu oportunidade de emprego para cidades em Santa Catarina.

A companhia está com processos seletivos online abertos para o cargo de vendedor nos municípios de Rio Negrinho, São Bento do Sul, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e Itapoá.

Para candidatar-se é necessário realizar um cadastro pelo site https://ambev.gupy.io/ até 20 de outubro.

Os pré-requisitos são ensino médio completo, CNH tipo A definitiva e/ou desejável CNH tipo B definitiva. Todas as vagas são abertas para Pessoas com Deficiência (PCD).