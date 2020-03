Aplicativo PMSC Cidadão tem novas funções sobre coronavírus

O aplicativo PMSC Cidadão, da Polícia Militar de Santa Catarina, está disponibilizando, a partir desta segunda-feira (30), novas funções de atendimento ao cidadão catarinense em relação ao Coronavírus, Covid-19. Além do botão de emergência, através do qual se pode acionar a PMSC em qualquer momento, o aplicativo trará informações sobre o que pode ou não abrir nesse período de quarentena (atendendo às medidas do decreto do Governo do Estado).

Segundo o comandante geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, a medida visa intensificar as orientações aos cidadãos, que poderão contar com o apoio do PMSC Cidadão para ajudar nesse período de quarentena em SC. “Essa nova função junta-se às demais funcionalidades do aplicativo, colocando ao cidadão a possibilidade de acionar a PMSC em qualquer momento, respeitando as medidas restritivas que estão em vigor”, observou.

O PMSC Cidadão estará disponibilizando, através do cadastro de Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), quais as atividades que estão permitidas ou proibidas de estarem em funcionamento, de acordo com o decreto do Governo do Estado. Orientando também quais as regras para o funcionamento dentro destes critérios.

Assim, segundo o comandante Araújo Gomes, o cidadão, o empresário ou o funcionário poderá ter uma orientação mais direta do que fazer para ajudar ainda mais no combate à propagação do Civid-19. “O PMSC Cidadão é um instrumento de fácil acesso”, acrescentou.

O PMSC Cidadão, desde o seu lançamento já teve mais de 30 mil downloads e desde o dia 18 de março, quando foram anunciadas as primeiras medidas em relação ao Covid-19, tiveram mais 3108 novos downloads do PMSC Cidadão, com quase mil ocorrências geradas e mais de 500 denúncias recebidas nesse período “O objetivo do aplicativo é justamente agilizar o registro de uma ocorrência, evitando o colapso no atendimento através do telefone 190”, informou Araújo Gomes.

Se não houver sinal de dados ou Wi-Fi na área, o PMSC Cidadão aciona automaticamente o 190. Quem já baixou o aplicativo, para ter acesso às novas funções, deve apenas fazer a atualização do mesmo. O PMSC Cidadão está para download nas lojas de aplicativos dos sistemas Android e IOS.