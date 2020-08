Após neve, Defesa Civil alerta para tempo seco e baixa umidade do ar em SC

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta de tempo seco e baixa umidade do ar no Estado. A condição climática inicia na tarde desta terça-feira (25) e se estende até a noite de quinta-feira (27).

Conforme o órgão estadual, no decorrer dos próximos dias o tempo firme e seco predomina devido à atuação da alta pressão. No período da tarde desta terça, nas regiões em amarelo – Meio-Oeste, Oeste e Extremo Oeste – a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%, conforme indica o mapa.

Para a OMS (Organização Mundial de Saúde), a umidade relativa do ar ideal para o corpo humano varia entre 50% e 70%. Seja em dias frios ou quentes, quando o índice está abaixo dos 30% é comum que as pessoas sintam desconforto físico.

O tempo seco, o clima frio e a baixa umidade relativa do ar, na casa dos 20%, trazem uma série de perigos à saúde humana e provocam o aparecimento de sintomas de diversas doenças, especialmente as respiratórias, como rinite, asma e bronquite.

Um estudo liderado pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, sugere que a Covid-19 se desenvolve melhor em climas secos. Essa descoberta ajudará a projetar estratégias de prevenção e vigilância para prevenir ou conter novos surtos ao redor do mundo.

Os pesquisadores analisaram a associação do clima com a disseminação da infecção por Covid-19 e, para esse fim, examinaram os dados climáticos de 50 cidades ao redor do mundo com e sem coronavírus, entre 1º de janeiro e 10 de março deste ano.

O estudo constatou que as cidades mais afetadas pela pandemia estão no corredor de latitude entre 30 e 50 graus norte (N) e seus padrões climáticos são semelhantes: têm uma temperatura média entre 5ºC e 11ºC e baixa umidade específica e absoluta (entre 44% e 84%), quando o vírus se espalhou mais rapidamente.

Recomendações da Defesa Civil

Evite atividades físicas entre 12h e 15h;

Ingira bastante líquidos, frutas e vegetais, mantendo-se hidratado;

Umedeça o ambiente, deixando vasilhas com água, toalhas ou roupas úmidas em alguns cômodos;

Limpe os olhos com algodão e água esterilizados para evitar irritações, conjuntivites e outros problemas oculares.

Fonte: NDMais