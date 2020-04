Ativos com ação desinfetante e antisséptica são testados contra novo coronavírus

Pesquisadores do país e do mundo estão em busca de soluções para combater o novo coronavírus. Em Santa Catarina, a empresa NanoScoping testará nos próximos dias três produtos desenvolvidos a partir da nanotecnologia: dois desinfetantes para limpeza de ambientes e um antisséptico para as mãos. Um dos produtos foi elaborado em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) durante uma pesquisa de doutorado.

Até agora, já foram confirmados resultados positivos contra diversos agentes patogênicos, tais como Pseudomonas aeruginosa (causador de pneumonia), Staphylococcus aureus (causador de infecções como meningite) e Salmonella typhimurium (responsável por gastrenterites, que podem ser graves).

“Nosso esforço agora é para realizar o teste contra o coronavírus”, destaca uma das fundadoras da empresa, Beatriz Veleirinho. Segundo ela, uma das grandes vantagens desses desinfetantes em comparação aos outros é a ação prolongada nas superfícies, que pode chegar a 72 horas de proteção, ampliando a prevenção.

As amostras já foram encaminhadas para as análises e os resultados podem ser divulgados nos próximos dias. Se a ação for confirmada, Beatriz antecipou a disponibilidade de doar os produtos para unidades de saúde e hospitais para higienização dos ambientes.

O presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (Fapesc), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), Fábio Zabot Holthausen, reforça que esses exemplos têm mostrado a aplicação da ciência e do conhecimento para a solução de problemas locais. “As sócias na época, a Beatriz e a Letícia (Mazzarino), constituíram um projeto, submeteram no processo de seleção do Sinapse da Inovação e acabaram contempladas para trabalhar com nanotecnologia. Temos aqui uma história de sucesso e de inovação, que está nos ajudando a combater a pandemia do coronavírus”, explica.

O secretário do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Lucas Esmeraldino, destaca ainda que o Sinapse da Inovação é um dos mais relevantes programas de incentivo a ideias inovadoras em Santa Catarina. “Continuamente, o Governo de Santa Catarina, por meio da SDE, apoia o potencial de pesquisa catarinense e já colhe bons frutos, como essas alternativas seguras que surgem para contribuir no combate à pandemia do novo coronavírus”, salienta.

Fapesc contribui para criação de empresas em SC

A NanoScoping começou a operar em 2014, depois de as sócias Beatriz e Letícia Mazzarino serem aprovadas para criar soluções com uso de nanotecnologia no Sinapse da Inovação, programa de incentivo a ideias inovadoras e geração de empresas da Fapesc.

De lá para cá, tem atuado especialmente no ramo veterinário, com produtos dermatológicos para pets. Nesse ano, foi uma das vencedoras do Prêmio Inovação Catarinense – Professor Caspar Erich Stemmer, realizado também pela Fapesc.

Para mais informações sobre o Sinapse da Inovação e outros programas apoiados pela Fapesc, acesse www.fapesc.sc.gov.br.