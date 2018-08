Bairros de Rio Negrinho estão sem energia elétrica; trabalhos na subestação continuam

1 de 2

Visando resolver a ocorrência na Subestação Rio Negrinho o mais rapidamente possível, a Celesc está deslocando um transformador móvel de Palhoça para atender essa demanda. Por envolver um veículo longo, o equipamento necessita de protocolo especial para transporte nas vias estaduais e federais até chegar à subestação, o que está previsto para ocorrer por volta das 20h. A Celesc estima que, após a chegada do transformador ao local, o trabalho, que requer muito cuidado e atenção, seja realizado pelos técnicos em um período de 6h, quando o religamento total deve ser concluído na região.

Por volta das 10h30 desta terça-feira (07), um defeito no transformador causado pelo furto de cabos do sistema de aterramento da Subestação Rio Negrinho, interrompeu o fornecimento de energia naquela área. Inicialmente, 13.400 unidades consumidoras (UCs) foram afetadas, mas por volta do meio-dia manobras realizadas no sistema de distribuição de energia diminuiu este número para cerca de 11,5 mil UCs. Ao longo da tarde e noite, com a redução do consumo industrial, outros remanejamentos devem ser realizados, diminuindo o impacto na população. No momento, aproximadamente 5,5 mil unidades consumidoras permanecem sem energia elétrica.